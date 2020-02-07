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20:15 07.02.2020

При вынесении решения о признании недействительными части норм регламента Харьковского горсовета суд вышел за рамки админсудопроизводства - заявление

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При вынесении решения о признании недействительными части норм регламента Харьковского горсовета суд вышел за рамки админсудопроизводства - заявление

Харьковский горсовет намерен обжаловать решение суда первой инстанции по иску общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ), требовавшей признать недействительными ряд норм регламента горсовета.

"Принятым судом решением фактически созданы условия для совершения в сессионном зале Харьковского городского совета массовых беспорядков и преступлений, нарушений общественного порядка, а также для срыва работы сессий совета и угрозы для жизни и здоровья людей в сессионном зале. Харьковским городским советом, кроме апелляционного обжалования судебного решения по поводу его незаконности и необоснованности, перед органами, обеспечивающими соблюдение норм Конституции и законов Украины в деятельности судей, будет поднят вопрос персональной ответственности председательствующего судьи в деле", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Харьковского горсовета.

По мнению авторов заявления, при вынесении решения суд вышел за рамки административного судопроизводства, и таким образом вмешался в компетенцию органов местного самоуправления.

"Выходя за рамки административного судопроизводства, судом фактически вместо проверки законности осуществлена проверка целесообразности положений Регламента Харьковского городского совета. Считаем это вмешательством судебной власти в компетенцию органов местного самоуправления, которой они наделены Конституцией и законами Украины. Например, судебным решением председательствующий лишен полномочий, которые на него возложены действующим законодательством, в т.ч. возможности объявить перерыв или закрыть заседание в случае возникновения беспорядка или нарушения порядка ведения заседания, а также отменены нормы Регламента о запрете нарушения правил ведения пленарных заседаний совета", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, ХАЦ обратился в Харьковский окружной административный суд с требованием признать недействительными и недействующими отдельные нормы регламента горсовета, ограничивающие доступ граждан на сессию.

5 февраля судья Ольга Белова огласила вступительную и резолютивную часть решения по иску. Суд удовлетворил основную часть требований ХАЦ. Полный текст решения будет составлен 17 февраля. На него может быть подана апелляция в течение 30 дней со дня оглашения.

Теги: #регламент #харьков #горсовет
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