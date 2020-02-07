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19:39 07.02.2020

Экс-замминистра юстиции Бернацкая внесла 7 млн залога

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Экс-замминистра юстиции Бернацкая внесла 7 млн залога

Бывшая зместительница министра юстиции Украины Наталья Бернацкая внесла определенный Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) залог в размере 7 млн грн.

"До этого момента все обязанности выполнены, паспорта сдала, залог внесла частично сама, частично получила заем у родственников", - написала Бернацкая на странице в Фейсбуке в пятницу вечером.

Она также сообщила, что сегодня вместе с группой адвокатов подала апелляцию на решение ВАКС. "Подчеркиваем необоснованности подозрения и требуем отмены обязанностей. Ждем рассмотрение этого дела и надеемся на независимость и беспристрастность суда", – говорится в сообщении.

По словам Бернацкой, главная претензия к ней - это подписание платежного поручения на выполнение решения Европейского суда по правам человека.

Как сообщалось, 4 февраля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Бернацкой виде залога в сумме 7 млн грн.

22 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили о подозрении в завладении и легализации более 54 млн 179 тыс. грн государственных средств бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), бывшему первому замминистра юстиции, бенефициару частной компании и трем лицам, приближенным к экс-нардепу.

"В сентябре 2013 года представитель общества "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольного бывшему народному депутату Украины и по его непосредственному указанию подготовил и направил в Европейский суд по правам человека (далее - ЕСПЧ) заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54млн 179тыс. грн в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго" перед предприятием по хранению мазута, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось", - сообщает в четверг пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следствием было установлено, что, несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" не обращался в исполнительную службу за его реализацией, однако об этом факте ЕСПЧ не уведомил. "Кроме того, был скрыт и факт уступки права требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом - организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ", - добавляют в САП.

По версии следствия, для сопровождения дела в ЕСПЧ экс-нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу "Золотой Мандарин Ойл" 54млн 179тыс. грн из госбюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. На основании чего в феврале 2016г Минюстом была перечислена указанная сумма средств.

24 января Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения бывшему правительственному уполномоченному по делам Европейского суда по правам человека Борису Бабину, подозреваемому в завладении 54 млн грн государственных средств.

Теги: #бернацкая #суд #залог
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