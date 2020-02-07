Экс-начальник райуправления Госкомзема подозревается в незаконной передаче в частную собственность земель Нацпарка "Гомольшанские леса"

Прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении бывшему начальнику управления Госкомзема в Змиевском районе Харьковской области по факту незаконного отчуждения земельных участков, находящихся в постоянном пользовании Национального природного парка "Гомольшанские леса" (ч. 1, 2 ст . 364 УК Украины).

"В течение 2007-2011 годов указанный чиновник подписал положительные заключения по проектам землеустройства по отводу трех земельных участков для индивидуального дачного строительства и строительства жилых домов в собственность гражданам. В дальнейшем это стало основанием для передачи земель природно-заповедного фонда в частную собственность", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В информации отмечается, что в соответствии с действующим законодательством земли природно-заповедного фонда не могут быть переданы в частную собственность, а изменение их целевого назначения возможно только в исключительных случаях для общественных нужд по согласованию с Кабинетом Министров Украины.

Досудебное расследование продолжается. Проводится ряд экспертиз.