В Риме проходит встреча Зеленского с президентом Италии Маттареллой

В Риме началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Итальянской Республики Серджио Маттареллой, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Торжественная церемония встречи состоялась у Квиринальского дворца - официальной резиденции президента Италии. Владимир Зеленский осмотрел строй почетного караула", - говорится в сообщении.

Маттарелла встретил президента Украины на территории дворца.

Как сообщает, Зеленский 7-8 февраля осуществляет визит в Итальянскую Республику.

8 февраля состоится официальный визит президента Зеленского в Ватикан. Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска. Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.