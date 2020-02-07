ГБР в рамках дела о бронежилетах сообщило о подозрении технологу компании-поставщика

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, сообщили о подозрении в мошенничестве технологу ООО "НПП Темп 3000" (ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины), сообщает пресс-служба ГБР.

"Следствием установлено, что технолог общества способствовала учредителю предприятия и должностным лицам Министерства обороны Украины в завладении денежными средствами в сумме 61,6 тыс. грн. Бюджетные средства были использованы на закупку бронежилетов "Корсар М3с 1-4", которые не соответствуют требованиям ГОСТ и техническим условиям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, 5 ноября 2019 года следователи в рамках расследования производства о закупке для нужд ВСУ бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам, объявили подозрение в совершении уголовного преступления пятерым должностным лицам Минобороны. В числе подозреваемых – руководитель Главного управления развития и сопровождения матобеспечения ВСУ генерал Дмитрий Марченко, два его заместителя и два начальника Управления.

По мнению следствия, генерал Марченко, вероятно действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля 2019 г. по июнь 2019 г. вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить, что привело к закупке некачественных бронежилетов "Корсар М3с-1-4" в количестве 11 тыс. штук на общую сумму около 100 млн грн.