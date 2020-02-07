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18:07 07.02.2020

В Киеве полиция устанавливает обстоятельства смерти двухлетнего ребенка, проглотившего пластиковый фрагмент игрушки

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В Киеве полиция устанавливает обстоятельства смерти двухлетнего ребенка, проглотившего пластиковый фрагмент игрушки

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства смерти двухлетнего мальчика, который проглотил пластиковый фрагмент игрушки, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"На спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в детской больнице на улице Богатырской умер 2-летний ребенок. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции", - сказано в сообщении.

Так, в медицинском учреждении правоохранители допросили заведующего реанимационным отделением, врача и отца мальчика. Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"По предварительному заключению, мальчик умер от разрыва глотки и пищевода", - установили в полиции.

В связи с выявленными обстоятельствами следователи переквалифицировали уголовное производство на ч.2 ст.140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Теги: #киев #врач #гибель #ребенок
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