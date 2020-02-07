События

17:57 07.02.2020

В Полтаве в тире девушка застрелила инструктора – полиция

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В пятницу, 7 февраля, около 13.00 в полицию Полтавы поступила информация, что в местном городском тире, расположенном по улице Пилипа Орлика, из огнестрельного оружия смертельно ранен инструктор.

"Во время работы на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что смертельные ранения работнику тира причинила 18-летняя посетительница, жительница Днепра", - сообщает пресс-служба полиции Полтавщины.

По факту умышленного убийства 64-летнего полтавчанина начато досудебное расследование.

Сейчас подозреваемая задержана. Ее действия согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины квалифицируются как умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 15-ти лет.

Вещественные доказательства изъяты. Обстоятельства и мотивы данного преступления устанавливает следствие.

Теги: #полиция #убийство #полтава
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