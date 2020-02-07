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17:26 07.02.2020

Администрация Трампа задерживает поставку в Украину шести заказов на оружие - СМИ

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Администрация Трампа задерживает поставку в Украину шести заказов на оружие - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа задерживает одобрение по меньшей мере шести коммерческих заказов Украины американским компаниям на поставку оружия и боеприпасов, сообщает ресурс "BuzzFeed".

"Администрация Трампа в настоящее время воздерживается от одобрения по меньшей мере шести коммерческих заказов на вооружение и боеприпасы от американских компаний в Украину на общую сумму около 30 млн. долларов по сведениям трех нынешних украинских чиновников и бывшего высокопоставленного чиновника США, которые непосредственно осведомлены о продажах, напрягающих и без того хрупкие отношения между двумя странами", - говорится в статье, опубликованной на сайте "BuzzFeed" в четверг.

Все четверо чиновников заявили, что пять ожидаемых продаж были отложены примерно на год, а одна – на более, чем год. Также они отметили, что не смогли получить никаких ответов от администрации Трампа о том, почему сделки, на одобрение которых обычно требуется около двух месяцев и лицензия Госдепартамента, не получили одобрения.

"Для украинцев было бы разумно искать другие источники", у которых покупать вооружения и боеприпасы, цитирует издание американского чиновника, который сказал, что расспрашивал высокопоставленных чиновников Белого Дома и Госдепаратмента по этому вопросу.

Посольство США в Киеве отказалось комментировать вопрос, Белый Дом, Государственный Департамент и государственный концерн "Укроборонпром" не ответили на запросы о комментариях.

"Двое украинских чиновников, которые говорили с Buzz Feed News, считают, что задержи могут быть связанны с китайской попыткой купить стратегическую украинскую аэрокосмическую компанию, которую США пытались заблокировать, повышая вероятность того, что Киев может быть втянутым в игру сил между Пекином и Вашингтоном", - отмечается в статье.

Теги: #сша #оружие #украина #трамп
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