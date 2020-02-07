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16:58 07.02.2020

Мукачевский горсовет просит Зеленского привлечь спецсилы Нацполиции и Нацгвардии в связи с криминогенной ситуацией в городе

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Мукачевский горсовет просит Зеленского привлечь спецсилы Нацполиции и Нацгвардии в связи с криминогенной ситуацией в городе

На внеочередной сессии Мукачевского городского совета сегодня, 7 февраля, депутаты обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с криминогенной ситуацией в городе и деятельностью правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка, сообщает пресс-служба горсовет на странице в Фейсбуке.

"Мукачевский городской совет вынужден обратиться к вам за личным вмешательством из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации, которая сложилась в нашем городе. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы два человека с огнестрельными ранениями. Стрельба в спальном районе создавала реальную угрозу жителям 86-тысячного города, которые уже не чувствуют себя в безопасности и решительно требуют надежной защиты от бандитов", - говорится в тексте обращения.

В то же время в обращении отмечается, что проблемы с правонарушениями, в том числе уголовными, в Мукачево такие же, как и в других городах страны, а близость к границе и сравнительно большое количество иностранцев, в значительной степени - туристов, нельзя считать факторами, которые существенно снижают уровень общественной безопасности.

"Главной причиной того, что в городе регулярно происходят криминальные "разборки", считаем профессиональную слабость и крайне низкую активность городской полиции. Преступные группировки чувствуют себя все более свободно, потому что фактически не испытывают системного, решительного и профессионального противодействия со стороны правоохранителей", - подчеркивают депутаты горсовета.

В связи с этим Мукачевский горсовет обращается к президенту с призывом о предоставлении городу неотложной правоохранительной помощи, предусматривающей:

1. Проведение оперативного и профилактической отработки города специальными подразделениями Нацполиции и Нацгвардии.

2. Изменение руководства городского управления полиции, усиление его личного состава специалистами из других регионов страны.

3. Усиление материально-технического обеспечения полиции Мукачево современными средствами, автотранспортом и экипировкой.

Как сообщалось, в Мукачево Закарпатской области в 09:50 7 февраля произошла перестрелка, в результате которой 24-летний и 40-летний местные жители получили огнестрельные ранения.. Оба госпитализированы. Один из пострадавших находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое, однако раненый остается в сознании.

По факту перестрелки в Мукачево, в результате которой были ранены два человека, начато уголовное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Предварительная правовая квалификация по ч. 2 ст. 15, п.1 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием)", - указывается в сообщении.

Теги: #мукачево #закарпатье #криминал
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