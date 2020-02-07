События

16:18 07.02.2020

В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО - Загороднюк

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В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО - Загороднюк

В Мариуполе и Северодонецке построят две военные базы по стандартам НАТО, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью изданию "KyivPost".

"Поскольку некоторые наши бригады по-прежнему находятся в ужасных условиях, мы планируем построить несколько хороших инфраструктурных объектов – чтобы все видели, что у нас также могут быть базы, соответствующие стандартам НАТО", - сказал он в интервью изданию.

По словам Загороднюка, также планируется полностью отремонтировать и оборудовать помещениями для тренировок и проживания военный учебный лагерь в Широком Лане Николаевской области.

Теги: #базы #минобороны #нато #загороднюк
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