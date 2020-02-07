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15:00 07.02.2020

Замминистра инфраструктуры Форсюк пролоббировала новые правила для дорожного строительства стоимостью 6 млрд. грн

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Замминистра инфраструктуры Форсюк пролоббировала новые правила для дорожного строительства стоимостью 6 млрд. грн

Согласно постановлению Кабмина, подрядчики дорожного строительства должны будут платить независимым инженерам-консультантам, которые будут находиться на стройплощадках и все контролировать, но при этом без какой-либо ответственности за происходящее. Об этом сообщает издание "Комментарии".

Заместитель министра инфраструктуры Наталья Форсюк отстояла в Кабмине схему, согласно которой подрядчики дорожного строительства должны будет заплатить в течение года около 6 млрд грн. якобы независимым инженерам-консультантам. По факту же речь идет о деньгах налогоплательщиков, поскольку подрядчики заложат эти суммы в стоимость строительства.

Новая схема появилась в постановлении Кабмина "О реализации экспериментального проекта по проведению капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования". Согласно постановлению, подрядчик может начать строить дорогу без разрешения Госархстройинспекции только в том случае, если он застраховал работы и привлек к проверке независимого инженера-консультанта.

"Именно этот консультант и обойдется заказчику в 5% от стоимости строительства – это расчеты одной из профильных ассоциаций. Всего в 2020 году на дороги выделили около 112 млрд грн, консультанты могут получить из них 6 млрд грн. Если за ближайшие 5 лет на дороги будет потрачено, как и планировалось, 500 млрд грн, оценка рынка консультантов вырастает до космических 27,5 млрд грн", - говорится в материале.

Как ранее сообщалось, до назначения в правительство Наталья Форсюк руководила проектом Construction Sector Transparency Initiative, который обеспечивает прозрачность в использовании публичных средств при строительстве объектов инфраструктуры. Одной из ключевых задач проектов CoST является предоставление услуг инженеров-консультантов при строительстве государственных дорог.

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Интерфакс-Украина
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