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15:07 07.02.2020

ГБР сообщило о подозрении пограничникам, организовавшим выдворение Саакашвили в Польшу в 2018 году

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ГБР сообщило о подозрении пограничникам, организовавшим выдворение Саакашвили в Польшу в 2018 году

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы Украины.

"Следствием установлено, что бывший руководитель департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины и отдельного отдела Администрации Государственной пограничной службы Украины, организовали незаконное задержание Михаила Саакашвили и его перемещения в Республику Польша в феврале 2018 года", - сообщает пресс-служба ГБР.

Также в рамках расследования были проведены обыски на территории Одесской области и в г. Киеве.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Как сообщалось, в июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника о лишении Сакашвили гражданства Украины. Уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

В начале октября Саакашвили сообщил, что намерен пожаловаться на Порошенко в Генпрокуратуру из-за высылки из Украины в феврале 2018 года.

20 ноября Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили по делу по его иску к Госпогранслужбе, Миграционной службе, Министерству внутренних дел о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по его реадмиссии в Польшу.

Теги: #гбр #госпогранслужба #саакашвили #подозрение
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