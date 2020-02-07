Нардепа Федину повторно вызывали для вручения подозрения на 12 февраля

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" София Федина повторно вызвана для вручения письменного уведомления о подозрении, сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу.

"Поскольку народный депутат Украины София Федина 6 февраля 2020 года не явилась по вызову и не сообщила об уважительных причинах неявки, она повторно вызывается следователем Государственного бюро расследований по поручению Генерального прокурора на 11:00 12 февраля 2020 года для проведения процессуального действия - вручения письменного уведомления о подозрении", - говорится в сообщении.

При этом в ГБР отметили, что, согласно нормам Уголовного процессуального кодекса, если человек не явился по вызову без уважительных причин либо не сообщил о причинах своего неприбытия, на него налагается денежное взыскание, а также может быть применен привод.