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14:37 07.02.2020

Нардепа Федину повторно вызывали для вручения подозрения на 12 февраля

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Нардепа Федину повторно вызывали для вручения подозрения на 12 февраля

Народный депутат фракции "Европейская солидарность" София Федина повторно вызвана для вручения письменного уведомления о подозрении, сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу.

"Поскольку народный депутат Украины София Федина 6 февраля 2020 года не явилась по вызову и не сообщила об уважительных причинах неявки, она повторно вызывается следователем Государственного бюро расследований по поручению Генерального прокурора на 11:00 12 февраля 2020 года для проведения процессуального действия - вручения письменного уведомления о подозрении", - говорится в сообщении.

При этом в ГБР отметили, что, согласно нормам Уголовного процессуального кодекса, если человек не явился по вызову без уважительных причин либо не сообщил о причинах своего неприбытия, на него налагается денежное взыскание, а также может быть применен привод.

Теги: #гбр #федина #евросолидарность
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