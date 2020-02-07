Под Славянском нашли готовую к использованию противотанковую гранату, предотвратив теракт – ООС

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины и сводная группа разминирования Национальной гвардии Украины обнаружили под г.Славянск Донецкой области боевое средство поражения - реактивную противотанковую гранату – и предупредили террористическую угрозу, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в пятницу.

Как отмечается в сообщении, гвардейцы уничтожили найденный РПГ-22, а агентурную информацию о спрятанном в кустах возле международной автотрассы М-03 (Харьков-Должанский) средстве поражения получили представители военной контрразведки СБУ в территориальном управлении "Север".

"Мы обследовали примерно полгектара обочины дороги. Найденный боеприпас был в готовности для использования. Речь идет о РПГ-22 "Нетто" (реактивная противотанковая граната). На взведение и стрельбу из этого средства поражения понадобилось бы всего несколько секунд. Судя по его состоянию, мы делаем вывод, что его заложили недавно", - рассказал командир группы разминирования в теруправлении "Север".

По его словам, в случае реализации преступного замысла, диверсия могла привести к многочисленным человеческим жертвам среди гражданского населения или военнослужащих, поскольку автомобильная трасса активно используется для грузовых и пассажирских перевозок, а рядом расположен населенный пункт.