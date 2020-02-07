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13:48 07.02.2020

Минцифры планирует объединить выдачу паспорта и ИНН для 14-летних граждан Украины

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Министерство цифровой трансформации Украины планирует объединить услуги получения паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного кода), сообщается на канале министерства в Telegram.

"Планируем оптимизировать этот процесс и трансформировать услугу. Новая услуга ID-14 будет доступна уже в этом году. 14-летние граждане Украины будут получать паспорт и идентификационный код одновременно. Все эти персональные данные будут содержаться на ID-карте", - отмечают в Минцифры.

Для получения документа необходимо будет лично обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы или в Центр предоставления административных услуг по месту жительства.

При этом услугу рекомендуют оформлять не позднее чем через месяц после достижения ребенком 14 лет.

Услуга планируется бесплатной для всех, кто получает паспорт гражданина Украины впервые.

Как подчеркнули в Минцифры, получать отдельную бумажку с идентификационным кодом не будет необходимости. Однако при желании можно будет оформить и отдельный документ - номер учетной карточки налогоплательщика.

Как сообщалось, Минцифры Украины в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении "Дия" цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО) и электронный студенческий билет.

Сайт и приложение "Дия" являются единым государственным веб-порталом электронных услуг, а также ключевым сервисом в проекте "Государство в смартфоне". Они объединяют в себе все услуги, которые предоставляет государство гражданам и бизнесу.

В январе 2020 года в приложении уже стали доступны цифровые водительские права и цифровое свидетельство о регистрации транспортного средства.

Теги: #минцифры #id_карта #инн
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