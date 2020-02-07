Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко отказался давать показания до устранения следствием процессуальных нарушений

Подозреваемый в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко отказался давать показания, пока следствие не устранит допущенные нарушения.

"Примите во внимание, что любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с вашей стороны, в том числе предоставления адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, которые вы обещаете предоставить больше месяца, а также официального экспертного измерения моего роста", - написал Антоненко в письме к следователю Бирко, обнародованном сообществом Free Riff в соцсети Facebook.

Также Антоненко потребовал предоставить адвокатам доступ к его личному делу в изоляторе временного содержания.

"До того момента я отказываюсь отвечать на любые вопросы на основании статьи 63 Конституции Украины", - заявил Антоненко.

Он также отметил, что не скрывал никаких обстоятельств своей жизни и отвечал на все поставленные вопросы, и подтвердил свои предыдущие показания.

"Уважаемый господин следователь, для меня было неприятным сюрпризом, как вы исказили смысл моих показаний в своем ходатайстве о продлении моего ареста. Еще раз заявляю, что все, что было мной сказано, является абсолютной правдой, я подтверждаю ранее предоставленные показания. Но я не могу согласиться с тем, что мои слова перекручивают и используют против меня", - подчеркнул Антоненко в письме.