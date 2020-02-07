Минкультуры утвердило новые буферные зоны в Киеве и направило их в ЮНЕСКО

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины утвердило новые буферные зоны в историческом центре Киева, в частности, объединило зоны Софии Киевской и Киево-Печерской лавры и присоединило к ним более 100 га территории.

"При разработке буферной зоны основное внимание уделялось перспективам видового раскрытия объекта из наиболее значимых точек зрительного восприятия панорамы правого берега Днепра", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

Изменения в буферные зоны министерство внесло 31 января и отправило в ЮНЕСКО.

"Летом на очередной сессии этот вопрос будет рассматриваться, но они уже утверждены, ЮНЕСКО просто будут смотреть, как мы сохраняем наши объекты ", - подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что отныне буферные зоны Софии Киевской и Киево-Печерской лавры составляют общую интегрированную площадь, которая охватывает исторический центр Киева.

"В свое время эти объекты вносились в перечень объектов ЮНЕСКО без буферной зоны, что повлекло хаотичную застройку и отсутствие правового регулирования такой застройки в историческом центре столицы", - говорится в сообщении.

По данным министерства, буферная зона увеличена больше чем на 100 гектаров. Туда вошли ул.Крещатик, Майдан Независимости, ул.Прорезная, Андреевский холм, Владимирская горка, склоны Днепра, территория Парка славы и музея Второй мировой войны.