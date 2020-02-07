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13:07 07.02.2020

Адвокаты Дугарь принесли в Офис генпрокурора доказательства ее алиби и непричастности к убийству Шеремета, ходатайствуют о закрытии дела

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Адвокаты Дугарь принесли в Офис генпрокурора доказательства ее алиби и непричастности к убийству Шеремета, ходатайствуют о закрытии дела

Защитники военной медсестры Яны Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, передали в Офис генерального прокурора новые доказательства ее непричастности к данному преступлению и ходатайствуют о закрытии дела.

"Мы подали ходатайство на имя заместителя генерального прокурора Виктора Чумака, потому что именно по его решению следствию было предоставлено еще время проверять доказательства алиби, в том числе, Яны Дугарь, которые предоставлялись стороной защиты", - рассказал на брифинге в пятницу возле Офиса генпрокурора адвокат Николай Ореховский.

Он отметил, что в декабре 2019 года по инициативе стороны защиты была проведена психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа.

"Полученные результаты позволяют сделать вывод, что свидетельства Дугарь о том, что она не осуществляла какую-либо слежку за передвижением Павла Шеремета, соответствуют содержанию следов в ее памяти. 99,9%, что она не обсуждала с Андреем Антоненко подготовку и осуществление убийства Павла Шеремета", - указал Ореховский.

Адвокат также утверждает, что пять свидетелей во время допроса стороной защиты непосредственно в ходе судебного заседания, который был разрешен судьей Печерского райсуда Киева, подтвердили алиби Дугарь.

Кроме того, защита подвергает сомнению проведенные в ходе следствия экспертизы и их выводы. "Рост Яны Дугарь существенно отличается о роста той девушки, которая зафиксирована на тех видео в июле 2016 года и которую называют "разведчицей", - подчеркнул он.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

24 января Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство защиты и изменил меру пресечения Дугарь на ночной домашний арест. 5 февраля Печерский районный суд Киева продлил ей ночной домашний арест до 4 апреля.

Теги: #шеремет #адвокаты #дело #подозреваемые
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