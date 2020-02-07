Исполком Львовского горсовета отложил вопрос о перезахоронении советского разведчика Кузнецова

Исполком Львовского городского совета отложил вопрос о перезахоронении советского разведчика Николая Кузнецова. Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, 7 февраля.

"Есть предложение отложить этот вопрос и обратиться к руководителям МИД и СБУ… Мы понимаем, что продолжается война, есть российская агрессия. Когда мы получаем письма из России о перезахоронении праха, то я хотел бы, чтобы у нас была четкая позиция государства. Я знаю очень много случаев, когда такие вопросы решаются на уровне президентов страны. Если это поможет вернуть из плена кого-либо из наших ребят, я был бы очень счастлив", - заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Как сообщила на заседании исполкома начальница управления охраны исторического наследия Львовского горсовета, решение вынесли на заседание в связи с обращением племянницы Николая Кузнецова, а также согласно решению суда. Она не сообщила, о каком именно судебном решении идет речь.

Ранее с просьбой о перезахоронении праха Николая Кузнецова к властям Львова и области обращалось руководство Свердловской области РФ.

Николай Кузнецов – советский разведчик, работавший во время Второй мировой войны на территории западной Украины. Лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии, в частности, застрелил вице-губернатора оккупированной Галиции Отто Бауэра и шефа канцелярии галицкой администрации Генриха Шнайдера, подбросив сфабрикованный документ, в котором якобы говорилось о приказе организаторов ОУН убить Брауэра. Следствием стал ряд карательных мер нацистов против украинских националистов.