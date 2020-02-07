События

12:51 07.02.2020

Исполком Львовского горсовета отложил вопрос о перезахоронении советского разведчика Кузнецова

2 мин читать
Исполком Львовского горсовета отложил вопрос о перезахоронении советского разведчика Кузнецова

Исполком Львовского городского совета отложил вопрос о перезахоронении советского разведчика Николая Кузнецова. Соответствующее решение было принято на заседании в пятницу, 7 февраля.

"Есть предложение отложить этот вопрос и обратиться к руководителям МИД и СБУ… Мы понимаем, что продолжается война, есть российская агрессия. Когда мы получаем письма из России о перезахоронении праха, то я хотел бы, чтобы у нас была четкая позиция государства. Я знаю очень много случаев, когда такие вопросы решаются на уровне президентов страны. Если это поможет вернуть из плена кого-либо из наших ребят, я был бы очень счастлив", - заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Как сообщила на заседании исполкома начальница управления охраны исторического наследия Львовского горсовета, решение вынесли на заседание в связи с обращением племянницы Николая Кузнецова, а также согласно решению суда. Она не сообщила, о каком именно судебном решении идет речь.

Ранее с просьбой о перезахоронении праха Николая Кузнецова к властям Львова и области обращалось руководство Свердловской области РФ.

Николай Кузнецов – советский разведчик, работавший во время Второй мировой войны на территории западной Украины. Лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии, в частности, застрелил вице-губернатора оккупированной Галиции Отто Бауэра и шефа канцелярии галицкой администрации Генриха Шнайдера, подбросив сфабрикованный документ, в котором якобы говорилось о приказе организаторов ОУН убить Брауэра. Следствием стал ряд карательных мер нацистов против украинских националистов.

Теги: #львов #перезахоронение #разведчик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:52 02.02.2020
Возле Львова в опломбированной фуре нашли 4 граждан Афганистана

Возле Львова в опломбированной фуре нашли 4 граждан Афганистана

01:35 02.02.2020
Во Львове женщина напала на полицейскую

Во Львове женщина напала на полицейскую

08:55 30.01.2020
Во Львове сожгли автомобиль журналистки "Радио Свобода"

Во Львове сожгли автомобиль журналистки "Радио Свобода"

15:42 29.01.2020
Подрыв разведчика в машине в Киеве в апреле 2019г организовали сотрудники спецслужб РФ, а исполнили теракт двое россиян – Офис генпрокурора

Подрыв разведчика в машине в Киеве в апреле 2019г организовали сотрудники спецслужб РФ, а исполнили теракт двое россиян – Офис генпрокурора

02:33 29.01.2020
Во Львове на дорогу упали две электроопоры, никто не пострадал

Во Львове на дорогу упали две электроопоры, никто не пострадал

02:37 20.01.2020
Во Львове легковой автомобиль въехал в остановку, пострадала женщина

Во Львове легковой автомобиль въехал в остановку, пострадала женщина

06:10 18.01.2020
Чиновника из Дрогобыча уличили в фиктивном вывозе отходов

Чиновника из Дрогобыча уличили в фиктивном вывозе отходов

05:05 11.01.2020
Правоохранители открыли дело по факту угроз главному редактору львовского интернет-издания

Правоохранители открыли дело по факту угроз главному редактору львовского интернет-издания

18:24 10.01.2020
Во Львове 5 детей из Харькова госпитализированы с симптомами пищевого отравления

Во Львове 5 детей из Харькова госпитализированы с симптомами пищевого отравления

15:15 10.01.2020
Во Львове с 13 января возрастет стоимость разовой поездки на электротранспорте

Во Львове с 13 января возрастет стоимость разовой поездки на электротранспорте

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Коронавирус обнаружен у 61 человека на круизном лайнере Diamond Princess в Японии

Из-за непогоды обесточены 203 населенных пункта в 8 областях Украины

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военнослужащий получил боевое поражение

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 31,1 тыс. человек

МИД Украины находится на контакте с украинцами, находящимися на лайнере "Diamond Princess" и в Китае

ПОСЛЕДНЕЕ

Адвокаты Дугарь принесли в Офис генпрокурора доказательства ее алиби и непричастности к убийству Шеремета, ходатайствуют о закрытии дела

В Мукачево произошла перестрелка, два человека ранены

В Украине потеплеет с воскресенья

Украинские и чешские спасатели установят в Карпатах 50 информационных указателей

В Одесской области преступная группа присвоила 7 млн грн путем оформления соцвыплат на несуществующих детей

Российским актерам, попытавшимся дважды попасть в Украину из Молдовы, запретили въезд на 10 лет

Коронавирус обнаружен у 61 человека на круизном лайнере Diamond Princess в Японии

США сообщили об уничтожении одного из лидеров "Аль-Каиды"

Из-за непогоды обесточены 203 населенных пункта в 8 областях Украины

Кличко: Город продолжит выплачивать надбавки столичным медикам и педагогам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА