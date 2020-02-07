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12:47 07.02.2020

Украинские и чешские спасатели установят в Карпатах 50 информационных указателей

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Украинские и чешские спасатели установят в Карпатах 50 информационных указателей

Спасатели в Закарпатской области совместно с чешскими коллегами проводят работы по установлению информационных указателей в Карпатах.

"В рамках сотрудничества между чешскими и закарпатскими спасателями, в ближайшее время планируется установить еще 50 точек спасения, которые будут размещаться на основных туристических маршрутах, и значительно ускорят проведение поисково-спасательных работ в горной местности", - сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям по итогам встречи между специалистами горной поисково-спасательной части и представителем кризисного управления канцелярии гетмана Пардубицкой края Чешской Республики Олдрихом Масиным.

Спасатели отмечают, что в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях сохраняется высокая снеголавинная опасность, и призывают воздержаться от походов в горы.

Теги: #спасатели #закарпатская_область #указатели
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