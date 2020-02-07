События

10:32 07.02.2020

В Одесской области преступная группа присвоила 7 млн грн путем оформления соцвыплат на несуществующих детей

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В Одесской области преступная группа присвоила 7 млн грн путем оформления соцвыплат на несуществующих детей

 В Одесской области пресекли деятельность организованной группы, присвоившей 7 млн грн, предназначенных для помощи 190 детям.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, вероятная организатор группы привлекла к преступной схеме руководителя одного из отделов Управления социальной защиты населения Беляевской районной государственной организации Одесской области, а также руководителя территориального отделения банка.

"По версии следствия, участники организованной группы в течение двух лет присваивали бюджетные средства путем оформления различных видов социальных выплат и пособий на несуществующих детей, якобы родившихся за пределами учреждений здравоохранения", - указывается в сообщении.

На данный момент продолжается досудебное расследование. Подозреваемым инкриминируют ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Теги: #преступная_группа #соцвыплаты #одесская_область
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