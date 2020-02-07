США сообщили об уничтожении одного из лидеров "Аль-Каиды"

Один из лидеров террористической организации "Аль-Каида" был уничтожен в результате спецоперации в Йемене, заявил президент США Дональд Трамп.

"По указанию президента Дональда Трампа США провели в Йемене контртеррористическую операцию, в ходе которой успешно ликвидировали Касима аль-Рими - основателя и лидера организации "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (AQAP)", - говорится в распространенном заявлении президента.

В нем отмечается, что под руководством аль-Рими AQAP "совершала беспрецедентные акты насилия в отношении гражданского населения Йемена и стремилась организовать и вдохновить многочисленные нападения на Соединенные Штаты и наши вооруженные силы".

"Его ликвидация еще больше ослабляет AQAP и группировку "Аль-Каида" в целом, и приближает нас к устранению угроз, которые эти организации представляют для нашей национальной безопасности", - подчеркнул Трамп.

Он добавил: "Мы будем продолжать защищать американский народ, выявляя и уничтожая террористов, которые стремятся нанести нам вред".