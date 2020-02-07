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08:17 07.02.2020

Из-за непогоды обесточены 203 населенных пункта в 8 областях Украины

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Из-за непогоды обесточены 203 населенных пункта в 8 областях Украины

В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) состоянием на утро пятницы обесточены 203 населенных пункта в восьми областях Украины, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 7 февраля в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остаются обесточенными 203 населенных пункта в 8 областях, а именно: Одесская - 100, Херсонская - 40, Днепропетровская - 16 Николаевская - 11, Черновицкая - 11 Запорожская - 9, Кировоградская - 9 и Донецкая – 7", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в пятницу утром.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

"Движение автомобильного транспорта на автодорогах страны обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечены 2 тыс. 229 работников и 1 тыс. 585 единиц техники", – добавили в ГСЧС.

Кроме того, за сутки подразделениями ГСЧС оказана помощь в буксировке 223 транспортных средств, в которых находилось 470 человек и убрано 72 поваленных дерева.

Теги: #гсчс #электроснабжение #непогода
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