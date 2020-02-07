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07:58 07.02.2020

Кличко: Город продолжит выплачивать надбавки столичным медикам и педагогам

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Кличко: Город продолжит выплачивать надбавки столичным медикам и педагогам

Киевская власть продолжит выплачивать надбавки медикам и педагогам, для этого в городском бюджете предусмотрено более 1,6 млрд грн, сообщил во время открытия сессии Киевсовета мэр столицы Виталий Кличко.

"Планов на 2020 год относительно преобразований и важных изменений в столице у городских властей много. И мы должны эффективно работать, чтобы принимать необходимые для этого решения. Сегодня, в частности, должны, рассмотреть и принять изменения в программу "Образование". Образовательная и медицинская отрасли - это отрасли, на которые столица выделяет больше всего средств из городского бюджета. И эти сферы остаются для нас в приоритете", - подчеркнул столичный градоначальник.

Он отметил, что столичная власть сохранит программу местных стимулов для учителей и медицинских работников. "Несмотря на то, что с 1 апреля медицинские учреждения переходят на новую модель финансирования - из Государственного бюджета, город продолжит выплачивать стимулирующие надбавки для врачей и медсестер", – добавил Кличко.

Кроме платы, которую они будут получать за оказанную услугу из госбюджета от Национальной службы здоровья, также будут получать и доплату из местного бюджета.

"Речь идет о врачах и медсестрах вторичного и третичного уровня. Мы готовим изменения в Городскую целевую программу "Здоровье киевлян" и осуществляем расчеты для максимального увеличения доплат", - добавил мэр Киева.

"Относительно надбавок учителям, они также будут получать доплаты из городского бюджета за счет программы местных стимулов. В целом надбавки для работников образования в Киеве суммарно больше, чем финансирование из государственного бюджета. Они более высокие по сравнению с другими городами Украины. Мы эту тенденцию сохраним", - отметил Кличко.

На надбавки для педагогов бюджетом Киева на 2020 год предусмотрено 1,215 млрд грн. Для медицинских работников почти 468 млн грн.

По словам мэра столицы, в этом году Киев продолжит воплощать и важные инфраструктурные проекты – достройка Подольско-Воскресенского мостового перехода и завершение работ на Шулявском путепроводе, строительство развязки на улице Богатырской и ее соединение с Великой окружной. Также планируется продолжить строительство двух станций метро на Виноградарь.

"Продлится также ремонт столичных дорог, обновление тепломагистралей, строительство садов и школ", – подытожил мэр.

Теги: #киев #педагоги #медики #надбавки
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