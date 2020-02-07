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07:24 07.02.2020

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военнослужащий получил боевое поражение

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Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военнослужащий получил боевое поражение

Незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военнослужащий получил боевое поражение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Вчера, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил поражение", – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в Фейсбук в пятницу утром.

Боевики 4 раза обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ из крупнокалиберного пулемета обстреляли защитников Красногоровки.

Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: дважды рядом с Орехово - из минометов калибра 120-мм боевики выпустили 25 мин; в районе Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", – отметили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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