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05:06 07.02.2020

Пограничники задержали нарушителя, который пытался покинуть Украину по чужим документам

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Пограничники задержали нарушителя, который пытался покинуть Украину по чужим документам

В пункте пропуска "Шегини" пограничники задержали нарушителя, который выдавал себя за другого человека, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Чтобы попасть в Польшу, человек хотел схитрить, ведь надеялся воспользоваться паспортом своего брата-близнеца. И хотя близнецы должны быть похожи как две капли воды, инспектору по проверке документов все же удалось найти различия между лицом предъявителя и фотографией в документе", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг.

По информации задержанного 28-летнего жителя Кривого Рога, он решил поехать за границу по паспорту брата, так как не имел документа.

Теги: #нарушитель #граница
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