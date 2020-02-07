Пограничники задержали нарушителя, который пытался покинуть Украину по чужим документам

В пункте пропуска "Шегини" пограничники задержали нарушителя, который выдавал себя за другого человека, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Чтобы попасть в Польшу, человек хотел схитрить, ведь надеялся воспользоваться паспортом своего брата-близнеца. И хотя близнецы должны быть похожи как две капли воды, инспектору по проверке документов все же удалось найти различия между лицом предъявителя и фотографией в документе", – сказано в сообщении на сайте ведомства в четверг.

По информации задержанного 28-летнего жителя Кривого Рога, он решил поехать за границу по паспорту брата, так как не имел документа.