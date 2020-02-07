События

02:36 07.02.2020

В Прикарпатье разоблачена группа сутенеров

2 мин читать
В Прикарпатье разоблачена группа сутенеров

На Прикарпатье полиция задержала группу лиц, которые занимались сутенерством, сообщили в пресс-службе полиции в Ивано-Франковской области.

"6 февраля в ходе ранее начатого уголовного производства по ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины, сотрудники Следственного управления областной полиции, отдела по борьбе, с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Ивано-Франковского отдела полиции с привлечением спецподразделения КОРД под процессуальным руководством прокуратуры области задержали группу лиц из четырех лиц, обеспечивающих занятие проституцией нескольких женщин на Прикарпатье", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в четверг.

Правоохранители установили, что задержанные - жители Запорожской, Хмельницкой и Черкасской областей (23, 27 и 28-летние женщины и 38-летний мужчина). По информации полиции, задержанные в период с октября 2019 по февраль 2020 привлекли к занятию проституцией восемь женщин. Последние, жительницы восточных областей, оказывали интимные услуги за денежные средства.

Во время проведения обыска в салоне автомобиля организатора группы изъято черновые записи, "прейскурант цен", денежные средства, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Согласно "прейскуранту" за час оказания интимных услуг "сутенеры" получали от 2 тыс. грн.

Сейчас по трем из задержанных в Ивано-Франковском городском суде слушается уголовное производство за совершение аналогичных преступлений.

Указанные лица задержаны в порядке ст.208 УПК Украины и решается вопрос о сообщении подозрения по ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

Теги: #разоблачение #прикарпатье #сутенеры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:46 12.01.2020
Разоблачена незаконная растрата бюджетных средств на сумму более 18 млн грн, выделенных на ремонт дворца культуры в Фастове

Разоблачена незаконная растрата бюджетных средств на сумму более 18 млн грн, выделенных на ремонт дворца культуры в Фастове

05:32 12.01.2020
Частную организацию разоблачили в нанесении ущерба государству на сумму 150 тыс. грн

Частную организацию разоблачили в нанесении ущерба государству на сумму 150 тыс. грн

06:33 28.12.2019
СБУ во Львовской области разоблачила коррупционную сеть в медицинской сфере

СБУ во Львовской области разоблачила коррупционную сеть в медицинской сфере

03:42 25.12.2019
В Симферополе продают Ивано-Франковские елки

В Симферополе продают Ивано-Франковские елки

04:20 22.12.2019
Киберполиция разоблачила мошенника за хищение более миллиона гривень с банковских счетов граждан

Киберполиция разоблачила мошенника за хищение более миллиона гривень с банковских счетов граждан

20:28 14.11.2019
В Украине бывшие правоохранители подозреваются в причастности к деятельности коллекторов-вымогателей

В Украине бывшие правоохранители подозреваются в причастности к деятельности коллекторов-вымогателей

08:41 25.09.2019
Пиротехники уничтожили 27 боеприпасов времен войны на Прикарпатье

Пиротехники уничтожили 27 боеприпасов времен войны на Прикарпатье

05:37 05.09.2019
Полицейские разоблачили заговор компаний при закупке самосвалов для комбината

Полицейские разоблачили заговор компаний при закупке самосвалов для комбината

06:40 01.09.2019
Ребенок погиб на пожаре в Прикарпатье

Ребенок погиб на пожаре в Прикарпатье

22:52 21.08.2019
Пограничники на границе с Румынией обнаружили фуру, перевозящую контрабандные сигареты

Пограничники на границе с Румынией обнаружили фуру, перевозящую контрабандные сигареты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины находится на контакте с украинцами, находящимися на лайнере "Diamond Princess" и в Китае

Среди инфицированных китайским коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess нет граждан Украины

Офис генпрокурора сообщил члену "МГБ "ДНР" о подозрении в жестоком обращении с гражданскими и военнопленными

Американский сенат проголосовал против импичмента Трампа

Баканов: Ни о каком давлении на телеканал "1+1" или притеснении свободы слова речь не идет, и идти не может

ПОСЛЕДНЕЕ

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 69 новых случаев смерти из-за нового коронавируса

Нардеп Кучеренко подал в суд на коллегу за "хулиганское поведение" в Раде

Харьковская полиция задержала подозреваемого в изнасиловании подростка

УГО опровергает ношение сотрудниками оружия в Раде

Трамп об импичменте: мы прошли через ад

ВАКС увеличил сумму залога для фигуранта дела о завладении имуществом Нацгвардии экс-заместителя президента "Укрбуда" Мармыша

Глава Нацкомитета демократов требует пересчитать результаты кокусов в Айове

Суд арестовал чиновника секретариата Кабмина, задержанного на взятке в 2,5 млн грн

В Киеве стартовал фестиваль американского кино "Независимость"

Рада рассмотрела около 180 поправок к законопроекту о рынке земли, продолжит в пятницу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА