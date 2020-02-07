Нардеп Кучеренко подал в суд на коллегу за "хулиганское поведение" в Раде

Народный депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко, подал заявление в полицию по поводу конфликта и "хулиганского поведения" коллеги из "Слуги народа" Максима Ткаченко.

"Я подал заявление в полицию по поводу сегодняшнего инцидента с депутатом от Слуги народа и его хулиганским поведением. Аналогичное заявление будет передано в Комитет по регламенту и депутатской этике", - написал Кучеренко на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

Нардеп от "Батькивщины" опубликовал скан-копии поданого заявления.

Вместе с тем, он назвал условие, при выполнении которых готов отозвать свои заявления.

"Если завтра с трибуны ВР депутат Ткаченко принесет извинения мне лично и в моем лице всему поколению, которое он собирается отправить в утиль или в Трускавец, я отзову свои заявления. В противном случае гарантирую доведение последствий этого безобразия до логического конца", - добавил Кучеренко.