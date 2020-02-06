Харьковская полиция задержала подозреваемого в изнасиловании подростка

Полиция задержала 45-летнего харьковчанина по подозрению в изнасиловании 14-летнего подростка.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего поступило в Основянский ОП города в четверг в 14:30.

"Сейчас злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Задержанному готовится подозрение по ч.3 ст.152 (изнасилование) УК Украины.