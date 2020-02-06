ВАКС увеличил сумму залога для фигуранта дела о завладении имуществом Нацгвардии экс-заместителя президента "Укрбуда" Мармыша

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила сумму залога для бывшего заместителя директора корпорации "Укрбуд" Вячеслава Мармыша.

"Суд апелляционной инстанции, частично удовлетворив требования прокурора и детектива, определил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40 млн гривен залога", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ранее следственный судья ВАКС избрал для Мармыша меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 6 млн грн. САП и НАБУ настаивали на содержании под стражей подозреваемого с залогом в размере 77 млн грн.

Как сообщалось, 21 января прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили бывшему заместителю президента государственной корпорации о подозрении в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии Украины.

После заключения между МВД и строительной компанией договора проектирования и строительства жилого дома на территории Печерского района Киева, который впоследствии был перестроен в жилой комплекс "Аристократ", группа лиц, в том числе должностные лица НГУ, по предварительному сговору приняли решение о заключении дополнительных соглашений для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Обериг" с целью завладения частью указанного имущества при обмене.

Для реализации плана был задействован человек, который осуществил оценку имущества с целью уменьшить количество недвижимости в ЖК "Обериг" и ЖК "Казка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" и увеличения стоимости такого имущества в ЖК "Обериг".

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений, которыми изменен предмет договора в части недвижимого имущества, которое должно быть передано Нацгвардии, утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс 448 грн.

В май 2019 года САП согласовала сообщение о подозрении бывшему командующему Национальной гвардии Украины (НГУ) Юрию Аллерову, генеральному директору компании-застройщика и оценщику по факту завладения имуществом НГУ. Также в июле 2019 года уведомили о подозрении исполнительного директора компании-застройщика.

2 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему народному депутату Верховной Рады, владельцу ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максиму Микитасю.

4 октября ВАКС избрал экс-нардепу Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн. 7 октября залог был внесен и он вышел на волю.

22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн до 14 ноября. 25 октября за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн. Сейчас бывший парламентарий на свободе, но обязан носить электронный браслет.

Расследованием указанных фактов детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляют с декабря 2017 года.

20 января Микитася в аэропорту "Борисполь" сняли с рейса пограничники при попытке выехать из Украины, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к Госпогранслужбе Украины.