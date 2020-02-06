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19:48 06.02.2020

Рада рассмотрела около 180 поправок к законопроекту о рынке земли, продолжит в пятницу

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Рада рассмотрела около 180 поправок к законопроекту о рынке земли, продолжит в пятницу

Верховная Рада в пятницу продолжит рассмотрение законопроекта во втором чтении законопроекта № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщил первый заместитель председателя украинского парламента Руслан Стефанчук, закрывая вечернее заседание Верховной Рады в четверг.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", народные депутаты в четверг успели рассмотреть около 180 поправок к законопроекту.

Все вечернее заседание представители фракции "Батькивщина", в том числе Юлия Тимошенко, стояли у стола президиума, что не позволило вести заседание спикеру парламента Дмитрию Разумкову. Лишь после того, как заседание было закрыто, Разумков смог зайти в президиум Рады.

Теги: #земля #парламент
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