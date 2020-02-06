Боевики трижды обстреляли украинские позиции с полуночи

Незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня в течение текущих суток, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Сегодня, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Все вражеские обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", при этом участки разведения сил и средств под огонь не попали.