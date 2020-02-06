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18:44 06.02.2020

МИД Украины находится на контакте с украинцами, находящимися на лайнере "Diamond Princess" и в Китае

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МИД Украины находится на контакте с украинцами, находящимися на лайнере "Diamond Princess" и в Китае

Консульская служба Министерства иностранных дел Украины находится в постоянном контакте с украинцами, находящимся на заблокированном возле берегов Японии пассажирском лайнере "Diamond Princess", и украинцами на материковом Китае, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Консульская служба МИД Украины постоянно находится в контакте. Специальные есть люди, которые занимаются этим 24/7. Мы находимся в контакте не только с пассажирами на этом лайнере, мы находимся в контакте с нашими людьми, которые находятся на территориальной части Китая. Мы, как вы знаете, ведем работу, выясняя, кто нуждается в эвакуации", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД Дании в Киеве в четверг.

В то же время Пристайко отметил, что в настоящее время решается вопрос, что безопаснее для людей - проходить карантин на месте или перевезти их.

Теги: #коронавирус #diamond_princess #китай #пристайко #мид
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