События

18:02 06.02.2020

Мининфраструктуры в апреле-2020 планирует открыть речной туристический маршрут из Украины в Беларусь

2 мин читать
Мининфраструктуры в апреле-2020 планирует открыть речной туристический маршрут из Украины в Беларусь

Министерство инфраструктуры Украины проводит работу по организации туристического маршрута водным транспортом Киев–Мозырь (Беларусь, Гомельская обл.) – Киев.

Как сообщается на сайте Мининфраструктуры по итогам встречи главы ведомства Владислава Криклия с министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексеем Авраменко в Минске в четверг, указанный маршрут планируется осуществлять с использованием судна "Свитанок", которое принадлежит ГП "Администрация речных портов". Готовность судна к выходу в рейс планируется на конец апреля 2020 года.

Кроме того, по словам Криклия, в планах на 2020 год – расширение зоны Речной информационной службы от г. Вышгород (Киевская обл.) до границы с Республикой Беларусь. При этом к концу 2021 года предусмотрены меры по обеспечению радиосвязи в диапазоне морской подвижной службы.

Во время встречи также обсуждался вопрос развития международных транспортных коридоров Черное море - Балтийское море, в частности восстановление международного водного пути Е-40 в сообщении Днепр-Припять.

"Проект по восстановлению международного речного пути Е-40 вышел на стадию практической реализации. Работы по черпанию и доведению судоходных глубин до необходимого уровня, а также другие мероприятия планируется начать с открытием навигации", - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры.

Как сообщалось, Республика Беларусь заключила инвестиционный договор с компанией ЗАО "Белтопэнерго" на строительство речного порта на Днепре в Гомельской области (Беларусь) вблизи границы с Украиной.

Администрация морских портов Украины и "Белтопэнерго" в декабре 2018 года подписали меморандум, направленный на развитие логистики и перевозки грузов между Украиной и Беларусью с использованием речного транспорта, создание новых рабочих мест и привлечение новых грузопотоков в морские порты Украины.

Теги: #туризм #мининфраструктуры #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:54 04.02.2020
Мининфраструктуры оспорит решение суда о приостановке концессии Херсонского морпорта

Мининфраструктуры оспорит решение суда о приостановке концессии Херсонского морпорта

17:24 04.02.2020
Потери турбизнеса в Италии из-за коронавируса могут достичь 4,5 млрд евро

Потери турбизнеса в Италии из-за коронавируса могут достичь 4,5 млрд евро

01:53 04.02.2020
Джулия Фишер может стать первым послом США в Беларуси с 2008 года

Джулия Фишер может стать первым послом США в Беларуси с 2008 года

13:22 01.02.2020
Минск готов поддержать участие США в урегулировании на востоке Украины

Минск готов поддержать участие США в урегулировании на востоке Украины

12:58 01.02.2020
США готовы продавать Беларуси энергоресурсы по конкурентным ценам – Помпео

США готовы продавать Беларуси энергоресурсы по конкурентным ценам – Помпео

18:15 25.01.2020
КНР с понедельника приостановит отправку тургрупп за границу

КНР с понедельника приостановит отправку тургрупп за границу

15:39 24.01.2020
Лукашенко мобильный телефон приносит адъютант

Лукашенко мобильный телефон приносит адъютант

14:14 24.01.2020
Победителем конкурса на концессию порта "Ольвия" стала катарская QTerminals - министр инфраструктуры

Победителем конкурса на концессию порта "Ольвия" стала катарская QTerminals - министр инфраструктуры

13:58 24.01.2020
Власти КНР распорядились остановить продажу туров из-за коронавируса

Власти КНР распорядились остановить продажу туров из-за коронавируса

13:16 24.01.2020
Лукашенко: Беларусь договаривается с США, Саударавией, ОАЭ о поставках нефти по мировой цене

Лукашенко: Беларусь договаривается с США, Саударавией, ОАЭ о поставках нефти по мировой цене

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Среди инфицированных китайским коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess нет граждан Украины

Офис генпрокурора сообщил члену "МГБ "ДНР" о подозрении в жестоком обращении с гражданскими и военнопленными

Американский сенат проголосовал против импичмента Трампа

Баканов: Ни о каком давлении на телеканал "1+1" или притеснении свободы слова речь не идет, и идти не может

На борту круизного лайнера "Diamond Princess" находятся 25 граждан Украины - МИД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

ВОЗ объявила о проведении в феврале международного форума по исследованию коронавируса

Ассоциация IT-Ukraine, "Прометеус" и Минсоцполитики предлагают бесплатные онлайн курсы для трудоустройства инвалидов в IT

СБУ опровергает обвинения в процессуальных нарушениях во время обысков в офисе телеканала "1+1"

Стефанчук поручил регламентному комитету Рады разобраться, проносили ли в зал заседаний оружие

УГО опровергает причастность к прослушке в кабинете Гончарука

ГБР сообщило о подозрении сотруднику военной контрразведки СБУ, который передал несовершеннолетнему управление автомобилем

"1+1 медиа" в связи с обысками в редакции "Секретных материалов" просит Зеленского не допустить политического давления на СМИ

Среди инфицированных китайским коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess нет граждан Украины

Офис генпрокурора сообщил члену "МГБ "ДНР" о подозрении в жестоком обращении с гражданскими и военнопленными

Движение большегрузных и крупногабаритных авто по Херсону с 16.00 будет запрещено

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА