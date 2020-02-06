Ассоциация IT-Ukraine, "Прометеус" и Минсоцполитики предлагают бесплатные онлайн курсы для трудоустройства инвалидов в IT

Министерство социальной политики подписало меморандум о трудоустройстве лиц с инвалидностью с Ассоциацией "Информационные технологии Украины" (IT-Ukraine) и Общественной организацией "Прометеус", который предусматривает бесплатное онлайн обучение профессии ИТ-специалиста.

"Этот проект дает возможность для системных изменений в обучении лиц с инвалидностью. Сегодня государство расходует на это много денег, но есть основания полагать, что это неэффективно", – сообщил при подписании меморандума в Киеве советник Министра социальной политики Денис Мацуй.

По его словам, в прошлом году Центр реабилитации был профинансирован на 20 млн грн и научил 724 человека. "То есть, обучение одного человека стоило около 30 тыс. грн. Но посмотрим на профессии: пчеловод, оператор компьютерного набора, курьер и т.д. Сегодняшний меморандум - это возможность для людей с инвалидностью стать ИТ-шником, причем совершенно бесплатно ", - пояснил Мацуй.

Вице-президент Ассоциации IT Ukraine Максим Почебут отметил, что в ассоциации есть много компаний, заинтересованных в трудоустройстве лиц с инвалидностью. "У нас даже офисное пространство, которое сейчас строится, адаптировано под нужды лиц с инвалидностью", – добавил он.

Министр Юлия Соколовская уточнила, что после 14 недель обучения лица с инвалидностью, успешно сдавшие тесты, получат сертификат и смогут принять участие в конкурсах на вакантные должности в IT-компаниях Украины.

"Программа обучения будет состоять из 2 основных курсов и 2-3 дополнительных на выбор. Среди основных курсов - курс "CS50 Основы программирования" от Гарвардского университета, считающийся лучшим курсом для овладения компьютерным мастерством в мире", - сообщил соучредитель "Прометеус" Иван Примаченко. По его словам, программа обучения адаптирована для людей с инвалидностью, в частности, нарушениями зрения и слуха.

Начало обучения - 5 марта, зарегистрироваться можно на сайте проекта https://education.msp.gov.ua/ или на платформе "Прометеус".

Всего в Украине 2,7 млн человек с инвалидностью, из которых свыше половины – 1,4 млн – имеют 3-ю группу инвалидности, которая позволяет им работать. При условии приспособления рабочих мест для нужд человека с инвалидностью часть лиц с 2-й и 1-й группой инвалидностью могут работать на рабочем месте или удаленно.

Согласно закону "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" от 1991 года, предприятия, организации и физлица, использующие наемный труд, со среднесписочным количеством штатных работников от 8 до 25 человек должны обеспечить 1 рабочее место для трудоустройства лиц с инвалидностью. Если этот показатель составляет 25 и более человек, то норматив рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью увеличится до 4%.

В случае, если предприятие нарушает этот норматив, оно ежегодно уплачивает в Фонда социальной защиты инвалидов среднюю годовую зарплату за каждое не заполненное рабочее место для лиц с инвалидностью. Для предприятий с числом работников от 8 до 15 человек плата составляет половину средней годовой зарплаты. Исключение сделано лишь для предприятий, учреждений и организаций, полностью содержащихся за счет средств государственного или местных бюджетов.