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16:49 06.02.2020

Стефанчук поручил регламентному комитету Рады разобраться, проносили ли в зал заседаний оружие

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Стефанчук поручил регламентному комитету Рады разобраться, проносили ли в зал заседаний оружие

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук поручил регламентному комитету разобраться в ситуации о возможном присутствии в зале заседаний человек с оружием.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс Украина", внефракционный народный депутат Сергей Рудык поинтересовался у председательствующего на заседании, почему в зале заседаний Верховной Рады в первой половине дня возможно находился человек с оружием.

"На странице (в Facebook - ИФ) Максима Саврасова (народный депутат фракции "Европейская солидарность" - ИФ), есть три фотографии этого человека, который зашёл, вероятно, с руководством ВР... Вы считаете, что таким образом вы выполняете норму регламента и выполняете волю украинского народа?", - сказал Рудык.

Теги: #верховная_рада #оружие #стефанчук
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