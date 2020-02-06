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16:46 06.02.2020

УГО опровергает причастность к прослушке в кабинете Гончарука

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УГО опровергает причастность к прослушке в кабинете Гончарука

Управление государственной охраны Украины отрицает причастность военнослужащего УГО к "прослушке" в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

"Управление государственной охраны Украины открыто сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно незаконного прослушивания премьер-министра Украины Алексея Гончарука, чтобы снять любые возможные подозрения в причастности военнослужащих УГО Украины к этому инциденту", - сообщает пресс-служба УГО на странице в Фейсбуке.

В УГО просят представителей СМИ, воздержаться от распространения непроверенных догадок и слухов до объявления соответствующими правоохранительными органами официальных результатов расследования по указанному делу.

Теги: #уго #гончарук #прослушка
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