УГО опровергает причастность к прослушке в кабинете Гончарука

Управление государственной охраны Украины отрицает причастность военнослужащего УГО к "прослушке" в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

"Управление государственной охраны Украины открыто сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно незаконного прослушивания премьер-министра Украины Алексея Гончарука, чтобы снять любые возможные подозрения в причастности военнослужащих УГО Украины к этому инциденту", - сообщает пресс-служба УГО на странице в Фейсбуке.

В УГО просят представителей СМИ, воздержаться от распространения непроверенных догадок и слухов до объявления соответствующими правоохранительными органами официальных результатов расследования по указанному делу.