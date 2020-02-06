Нацсовет по телерадиовещанию перенес рассмотрение решения об аннулировании радиолицензии "Прямого" на следующее заседание

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг не смог принять решение по вопросу аннулирования лицензии на вещание радиостанции "Прямой ФМ".

За решение об аннулировании лицензии в связи с отсутствием полного объема вещания проголосовали четыре из семи присутствующих на заседании члена Нацсовета. За проект Сергея Костинского о признании нарушения и объявлении предупреждения проголосовали три из семи членов Нацсовета.

"Аннулировать лицензию полностью – это фактически убить независимое вещание в Украине, которое и так недостаточно развито", - отметил представитель "Прямого".

Он также подчеркнул, что радио "Прямой" уже ведет вещание в Киеве и сейчас ждет получения документов от Украинского государственного центра радиочастот о фиксации факта вещания.

"С просьбой изъять частоты, на которых компания не успевает запустить вещание, можно было обратиться раньше, до того как прошел год с момента выдачи лицензии", - отметил член Нацсовета Олег Черныш, подчеркнув, что поддерживает решение об аннулировании лицензии.

В свою очередь, Костинский, отвечающий в Нацсовете за развитие радиовещания в стране, отметил, что будет защищать каждого вещателя, поддерживающего развитие радиовещания на юге страны, в том числе – "Прямой ФМ".

По его словам, в Харьковской области сложилась аналогичная ситуация с местным вещателем, однако по отношению к маленькой радиостанции критические решения не выносились.

"Считаю, что Нацсовету нужно очень взвешено выносить свои решения, потому Юрий (член Нацсовета Юрий Зиневич - ИФ), ваш проект я не поддерживаю", - заявил Костинский.

Об отсутствии необходимости отменять лицензию радиокомпании также высказался ответственный секретарь и член Нацсовета Александр Ильяшенко, который при этом сообщил, что компания вещает в четырех городах.

"По-моему, единственная вина компании – просрочка месяц и шесть дней в подаче заявления. Я буду поддерживать предложение вынести предупреждение", - заявил он.

Как сообщалось, ранее народный депутат Николай Княжицкий (фракция "Европейская солидарность") заявил, что Нацсовет по телерадиовещанию хочет полностью запретить вещание радио "Прямой ФМ".

Радио "Прямой ФМ" начало вещание в Киеве в цифровом стандарте T-DAB (6 программа) с 9 сентября 2019 года.