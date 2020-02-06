События

13:28 06.02.2020

В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка

2 мин читать
В Украине за 2019 год в результате ДТП погибли 3,4 тыс. человек, среди которых 164 ребенка

Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на дорогах Украины за 2019 год достигло 160,6 тыс. случаев, сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий на странице в "Фейсбук".

"Количество ДТП на дорогах Украины за 2019 достигла 160,675 случаев. 26,052 из этих ДТП - с пострадавшими, в которых погибли 3,454 человека и 32,736 – травмированы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что больше всего аварий было зарегистрировано в декабре 2019 года, что составляет 10% от всех ДТП. В то же время в сентябре количество погибших в результате ДТП было наибольшим.

"Пятница и суббота - дни, когда зарегистрировано наибольшее количество аварий с пострадавшими (это 31% от всех ДТП с погибшими и/или травмированными лицами). По времени совершения, пик аварийности приходится на 17 часов и наибольшее количество ДТП с погибшими и/или травмированными лицами приходится также на 17 часов", - добавил Билошицкий.

Согласно статистике патрульной полиции, в 2019 году произошло 4,656 ДТП с участием детей, из них – 3,9 тыс. с пострадавшими, в которых 164 ребенка погибли и 4,4 тыс. детей были травмированы.

Кроме того, в течение 2019 года более 5,1 тыс. ДТП были зарегистрированы из-за пребывания водителей в нетрезвом состоянии. "1216 таких ДТП с погибшими и/или травмированными лицами, в которых 106 человек погибли и 1616 травмированы", - сказано в сообщении.

В полиции подчеркнули, что ДТП с участием пешеходов составляет 33% от общего количества ДТП с погибшими и/или травмированными лицами за 2019 год.

Теги: #дтп #смерть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:58 06.02.2020
На трассе Одесса-Киев перевернулся рейсовый автобус с 19 пассажирами

На трассе Одесса-Киев перевернулся рейсовый автобус с 19 пассажирами

09:57 06.02.2020
Тело 43-летнего сына экс-президента Киргизии Акаева найдено в элитном поселке на Рублевке без признаков насильственной смерти

Тело 43-летнего сына экс-президента Киргизии Акаева найдено в элитном поселке на Рублевке без признаков насильственной смерти

16:04 05.02.2020
С начала эпидсезона от гриппа в Украине скончались 15 человек - Минздрав

С начала эпидсезона от гриппа в Украине скончались 15 человек - Минздрав

20:48 04.02.2020
Скончался испанский режиссер Хосе Луис Куэрда

Скончался испанский режиссер Хосе Луис Куэрда

11:23 03.02.2020
Во Львовской области пограничник насмерть сбил пешехода, открыто дело

Во Львовской области пограничник насмерть сбил пешехода, открыто дело

05:55 03.02.2020
На Львовщине рядовой Госпогранслужбы совершил наезд на пешехода - ГБР

На Львовщине рядовой Госпогранслужбы совершил наезд на пешехода - ГБР

08:20 02.02.2020
Зараженный коронавирусом нового типа житель Уханя скончался на Филиппинах

Зараженный коронавирусом нового типа житель Уханя скончался на Филиппинах

19:26 29.01.2020
В Запорожской области зафиксирована вторая с начала года смерть от гриппа

В Запорожской области зафиксирована вторая с начала года смерть от гриппа

10:32 27.01.2020
В Одесской области в результате столкновения 11 автомобилей погиб один человек, еще два – в больнице

В Одесской области в результате столкновения 11 автомобилей погиб один человек, еще два – в больнице

03:39 27.01.2020
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Ужгороде, в котором пострадал 81-летний мужчина

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Ужгороде, в котором пострадал 81-летний мужчина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Американский сенат проголосовал против импичмента Трампа

Баканов: Ни о каком давлении на телеканал "1+1" или притеснении свободы слова речь не идет, и идти не может

На борту круизного лайнера "Diamond Princess" находятся 25 граждан Украины - МИД Украины

Суд продлил на 2 месяца арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацсовет по телерадиовещанию перенес рассмотрение решения об аннулировании радиолицензии "Прямого" на следующее заседание

Из-за непогоды на юге Украины осложнилась работа нескольких пунктов пропуска

У Парижі через страйк закривають Ейфелеву вежу і деякі зали Лувру

Погода в Украине с пятницы пойдет на улучшение

Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Орехово

В Париже из-за забастовки закрывают Эйфелеву башню и некоторые залы Лувра

ГБР сообщило о подозрении трем патрульным из Мукачево, которые избили пассажиров автомобиля

Аэропорт "Херсон" закрыт из-за осложнения погодных условий

Более 130 транспортных средств отбуксировали на сложных участках дорог Украины спасатели ГСЧС за минувшие сутки

В Минздраве Украины утверждают: на борту круизного лайнера Diamond Princess находятся 26 украинцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА