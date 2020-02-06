Из-за непогоды на юге Украины осложнилась работа нескольких пунктов пропуска

В результате сложных погодных условий, на Украинско-молдавской границе в Одесской области осложнилась работа нескольких пунктов пропуска для автомобильного сообщения, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Из-за больших заносов затруднены подъезды к дороге, которая ведет к пунктам пропуска "Новые Трояны" и "Железнодорожное". В пункте пропуска "Табаки" временно осуществлялись пропускные операции в связи с аварией на линии электропередач. Автотранспорт пограничники перенаправили в пункт пропуска "Виноградовка". Также отметим, что дорога между украинским пунктом пропуска "Виноградовка" и молдавским "Вулканешты" имеет значительный снежный покров", - говорится в обнародованном после полудня четверга сообщении.

В настоящее время пограничники Измаильского отряда оказали помощь людям, которые находились в трех легковых автомобилях, застрявших в переметах между этими пунктами пропуска.

Руководство отдела пограничной службы "Болград" обратилось в органы местной власти, по расчистке дорог международного значения.

В международном пункте пропуска "Рени" временно не осуществляются пропускные операции в связи с аварией на линии электропередач, автотранспорт перенаправляется к межгосударственному пункта пропуска "Долинское".

"Государственная пограничная служба Украины рекомендует гражданам при планировании поездок за границу учитывать погодные условия и выбирать наиболее удобные пункты пропуска", - добавили в ведомстве.