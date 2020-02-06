Погода в Украине с пятницы пойдет на улучшение

В ближайшие сутки, 7 февраля, циклон покинет территорию Украины, и погодные условия улучшатся, но арктический воздух, продолжающий поступать с севера Европы, охватит всю территорию и температура снизится, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу небольшой снег, ночью в Карпатском регионе, Запорожской, Донецкой и Луганской областях умеренный снег (только днем в большинстве западных областей без существенных осадков). На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 1-7° мороза; на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-3° тепла.

В Киеве в пятницу небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 3-5° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 февраля самая высокая температура днем были 9,2 в 2004г., самая низкая ночью -32,2 в 1929г.

В субботу в Украине без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-11° мороза, днем от 3° мороза до 2 тепла; в восточных областях и в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 2-7° мороза;

В Киеве в субботу без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем около 0°.