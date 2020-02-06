Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Орехово

Незаконные вооруженные формирования с начала четверга два раза нарушили режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, противник продолжил пренебрежение Минскими договоренностями, дважды нарушая режим прекращения огня на Луганском направлении", - говорится в сводке Минобороны.

Так, с 6:15, в течение 20 минут боевики выпустил 15 мин калибра 120-мм по опорным пунктам украинских военнослужащих в районе н.п.Орехово. Также с 11:35 по 12:05 противник вновь обстрелял позиции Объединенных сил вблизи н.п. Орехово с использованием минометов калибра 120-мм.

"По имеющейся информации, боевых потерь со стороны наших сил в результате обстрела противника нет", - добавили в ведомстве.