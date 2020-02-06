Аэропорт "Херсон" закрыт из-за осложнения погодных условий

В связи с осложнениями погодных условий в Херсонской области закрыт международный аэропорт "Херсон", сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

"Международный аэропорт "Херсон" закрыт", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на дорогах области работает 78 ед. техники, проезд автотранспорта всеми автодорогами государственного и местного значения обеспечен.

В то же время из-за ухудшения походы отсутствует электроснабжение в 134 населенных пунктах области. Для восстановления электроэнергии задействовано 97 ед. техники, работают 91 бригада и 330 сотрудников "Херсоноблэнерго".