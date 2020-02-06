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11:38 06.02.2020

Аэропорт "Херсон" закрыт из-за осложнения погодных условий

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Аэропорт "Херсон" закрыт из-за осложнения погодных условий

В связи с осложнениями погодных условий в Херсонской области закрыт международный аэропорт "Херсон", сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

"Международный аэропорт "Херсон" закрыт", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на дорогах области работает 78 ед. техники, проезд автотранспорта всеми автодорогами государственного и местного значения обеспечен.

В то же время из-за ухудшения походы отсутствует электроснабжение в 134 населенных пунктах области. Для восстановления электроэнергии задействовано 97 ед. техники, работают 91 бригада и 330 сотрудников "Херсоноблэнерго".

Теги: #херсон #аэропорт
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