События

10:58 06.02.2020

На трассе Одесса-Киев перевернулся рейсовый автобус с 19 пассажирами

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На трассе Одесса-Киев перевернулся рейсовый автобус с 19 пассажирами

В Одесской области правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса, в результате которого 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили телесные повреждения.

"Происшествие произошло сегодня, 06 февраля, около пяти часов утра на трассе Одесса - Киев возле с.Болгарка Раздельнянского района. На месте аварии работают полицейские", - сообщает отдел полиции в Одесской области.

Так, предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса сообщением Одесса - Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате автобус с 19 пассажирами перевернулся.

"Два человека - 37-летняя женщина и 9-летний ребенок - получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских доставлены в Одесскую областную клиническую больницу", - добавили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

Теги: #киев #трасса #дтп #одесса
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