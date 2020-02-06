На трассе Одесса-Киев перевернулся рейсовый автобус с 19 пассажирами

В Одесской области правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса, в результате которого 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили телесные повреждения.

"Происшествие произошло сегодня, 06 февраля, около пяти часов утра на трассе Одесса - Киев возле с.Болгарка Раздельнянского района. На месте аварии работают полицейские", - сообщает отдел полиции в Одесской области.

Так, предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса сообщением Одесса - Киев не справился с управлением на скользкой дороге, в результате автобус с 19 пассажирами перевернулся.

"Два человека - 37-летняя женщина и 9-летний ребенок - получили телесные повреждения и в сопровождении полицейских доставлены в Одесскую областную клиническую больницу", - добавили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.