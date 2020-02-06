Более 130 транспортных средств отбуксировали на сложных участках дорог Украины спасатели ГСЧС за минувшие сутки

С 5 февраля, в связи с ухудшением погодных условий в виде метелей, порывов ветра и сильного снега, в отдельных областях Украины подразделения Госслужбы Украины по ЧС привлекались для оказания помощи населению, в частности, буксировали и освобождали транспортные средства на сложных участках дорог, а также очищали автодороги и здания от поваленных ветром деревьев.

"За минувшие сутки спасатели ГСЧС оказали помощь в буксировке 134 транспортных средств, в которых находилось 189 человек", - говорится в обнародованном в четверг утром сообщении.

Так, со дня среды, подразделения Управления ГСЧС Украины в Кировоградской области привлекались восемь раз для извлечения автомобилей с осложненных участков дорог, во время которых высвободили семь грузовых и два легковых автомобиля, а также 11 раз – на уборку аварийных деревьев, упавших на проезжую часть дороги.

В то же время спасатели ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области осуществили 17 выездов для оказания помощи водителям, чьи транспортные средства в результате погодных условий были не в состоянии самостоятельно осуществлять движение. Всего бойцы ГСЧС вытащили 37 автомобилей, из них: 29 грузовых автомобилей, 7 легковых автомобилей, 1 автомобиль скорой медицинской помощи. Спасены 49 человек. Кроме того, для уборки деревьев осуществили 24 выезда, во время которых убрали 18 упавших деревьев.

В Донецкой области спасатели помогали гражданам на заснеженных дорогах в Мариуполе, Марьинке, Торецком, Покровском, Никольском и Добропольском районах области. В частности, поздно вечером 5 февраля на трассе международного значения Киев - Довжанский, возле с. Приволье, они помогли водителям 18 грузовиков. Всего за сутки оказана помощь водителям и пассажирам более 50 транспортных средств.