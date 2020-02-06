В Минздраве Украины утверждают: на борту круизного лайнера Diamond Princess находятся 26 украинцев

На борту круизного лайнера Diamond Princess, заблокированного из-за вспышки коронавируса возле берегов Японии, находятся 26 граждан Украины, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на Национального координатора по международным медико-санитарным правилам (ММСП) в Японии.

"Национальный координатор по ММСП Японии 5 февраля сообщил о 26 гражданах Украины, находящихся на борту указанного круизного лайнера", - говорится в сообщении.

В настоящее время ЦОЗ уточняет информацию о наличии граждан страны среди подтвержденных случаев коронавируса.

ЦОЗ проинформировал Государственную пограничную службу Украины об этой ситуации с целью координации и слаженности действий для соответствующего реагирования.

Как сообщалось, лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского г. Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проверки всех пассажиров. На его борту находится 2,666 тыс. туристов и 1,045 тыс. членов экипажа.

Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить судно на 14-дневный карантин в Йокогаме. В целом на лайнере количество зараженных новым типом коронавируса достигло 20 чел.