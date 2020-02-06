В Китае у новорожденного выявили коронавирус

В Китае новорожденному младенцу диагностировали коронавирус, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на местные государственные СМИ.

Заболевание выявили у ребенка спустя 30 часов после рождения. Это самый юный пациент с новым вирусом.

Младенец появился на свет в Ухане - в эпицентре распространения нового заболевания. Коронавирус был ранее выявлен у его матери. Пока врачи не знают, заразился ли он еще в утробе или после рождения.

По последним данным китайских властей, всего в стране 28 тыс. 018 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 563 человека скончались, 1153 излечились.