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10:27 06.02.2020

В Китае у новорожденного выявили коронавирус

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В Китае у новорожденного выявили коронавирус

В Китае новорожденному младенцу диагностировали коронавирус, сообщает "Би-би-си" со ссылкой на местные государственные СМИ.

Заболевание выявили у ребенка спустя 30 часов после рождения. Это самый юный пациент с новым вирусом.

Младенец появился на свет в Ухане - в эпицентре распространения нового заболевания. Коронавирус был ранее выявлен у его матери. Пока врачи не знают, заразился ли он еще в утробе или после рождения.

По последним данным китайских властей, всего в стране 28 тыс. 018 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 563 человека скончались, 1153 излечились.

Теги: #коронавирус #китай #младенец
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Интерфакс-Украина
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