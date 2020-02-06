События

09:57 06.02.2020

Тело 43-летнего сына экс-президента Киргизии Акаева найдено в элитном поселке на Рублевке без признаков насильственной смерти

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Тело 43-летнего сына бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдара было обнаружено накануне в одном из домов коттеджного поселка "Зеленая Лощина" в элитном поселке Горки-10 на Рублево-Успенском шоссе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Тело было найдено без признаков насильственной смерти", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что 10 февраля Айдару Акаеву должно было исполниться 44 года.

Ранее в четверг киргизские СМИ сообщили, что Айдар Акаев скончался в среду в Москве в результате остановки сердца.

"В Москве вчера скоропостижно скончался 44-летний Айдар Акаев. По предварительным данным, у него произошла внезапная остановка сердца. Врачи не успели его спасти", - сообщает в четверг информационное агентство 24.kg со ссылкой на близких к семье экс-президента.

Аскар Акаев вместе с семьей покинул Киргизию в 2005 году после "тюльпановой революции". В настоящее время проживает в Москве.

В отношении Айдара Акаевева и мужа старшей дочери бывшего президента Бермет - Адиля Тойгонбаева в 2005 году в Киргизии были возбуждены уголовные дела по обвинениям в экономических преступлениях.

Теги: #рф #смерть #киргизия
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