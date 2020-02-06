Число жертв при жесткой посадке самолета в Стамбуле выросло до 3 человек

Число погибших в результате инцидента с жесткой посадкой пассажирского самолета в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен выросло до трех человек, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Ранее поступали данные об одном погибшем.

Согласно информации Минздрава Турции, еще 179 человек пострадали.

Аэропорт Стамбула утром в четверг возобновил прием и отправку рейсов. Тем не менее, ряд рейсов осуществляется с опозданием, а некоторые отменены.

Прокуратура Анкары расследует инцидент.

В среду вечером стало известно, что следовавший из Измира пассажирский самолет турецкой бюджетной авиакомпании Pegasus Airlines после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Стамбула, после чего загорелся. На его борту находились 177 человек и шесть членов экипажа. Среди пассажиров было 22 иностранца из 12 стран.

Самолет развалился на три части. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание. Причиной происшествия называют жесткую посадку, которая произошла на фоне сложных погодных условий в Стамбуле - ливня и сильного ветра.