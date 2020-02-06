В Италии сошел с рельсов скоростной поезд, два человека погибли
Скоростной поезд сошел с рельсов в итальянской области Ломбардия, погибли два человека, сообщила газета "Коррьере делла сера".
Погибли машинист поезда и железнодорожный работник, не опасные для жизни травмы получили 30 человек.
Поезд направлялся из Милана в Болонью. Катастрофа произошла в коммуне Оспедалетто-Лодиджано в 05:35 по местному времени.
Причины инцидента пока неизвестны. С рельсов сошли, как минимум, два вагона поезда, а также локомотив.
На месте работают медики и пожарные. Движение на линии Милан-Болонья приостановлено.