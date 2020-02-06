В Италии сошел с рельсов скоростной поезд, два человека погибли

Скоростной поезд сошел с рельсов в итальянской области Ломбардия, погибли два человека, сообщила газета "Коррьере делла сера".

Погибли машинист поезда и железнодорожный работник, не опасные для жизни травмы получили 30 человек.

Поезд направлялся из Милана в Болонью. Катастрофа произошла в коммуне Оспедалетто-Лодиджано в 05:35 по местному времени.

Причины инцидента пока неизвестны. С рельсов сошли, как минимум, два вагона поезда, а также локомотив.

На месте работают медики и пожарные. Движение на линии Милан-Болонья приостановлено.